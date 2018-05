Haigerloch Salzbergwerk erhält neuen Chef

Haigerloch. Dies gab die Abteilung Standortkommunikation der Wacker Chemie AG in einer Pressemitteilung bekannt. Ronald Eulenberger ist seit zehn Jahren bei der Wacker Chemie AG und war zuletzt Leiter des Engineerings in der Business Unit Basics & Intermediates bei Wacker Silicones am Standort Holla in Norwegen.

Mit Eulenbergers Amtsantritt endet sozusagen ein Jahr mit einer Interimslösung. Zunächst hatte Werner Boehm, dessen Vater schon Leiter des Salzbergwerkes in Stetten war, im Juni 2016 die Nachfolge von Alfred Höllerbauer als Bergwerksdirektor angetreten. Höllerbauer war 1996 nach Stetten gekommen, hatte 1999 die Leitung des Bergwerkes übernommen und wurde 2016 in den Ruhestand verabschiedet.

Doch die Zusammenarbeit zwischen der Wacker Chemie und Werner Boehm dauerte nur knapp ein Jahr, dann trennten sich beide Seiten im gegenseitigen Einvernehmen wieder. Seither oblag die Leitung des ältesten bergmännisch betriebenen Salzbergwerks in Deutschland einem Trio. Dieter Gilles, Leiter des Wacker-Chemiewerks im bayerischen Burghausen übernahm zusätzlich die Verantwortung für Stetten.