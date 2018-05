Haigerloch Rote Früchtchen locken am Muttertag

Haigerloch-Gruol. Die Augen schließen und die süßen roten Früchtchen auf der Zunge zergehen lassen: so lautet das Motto am Sonntag auch beim zweiten Erdbeer-Fest, das der Chor Vocalis pur eigens zum Muttertag vor dem Saalbau in Gruol veranstaltet.

Vor zwei Jahr fand das Erdbeerfest zum ersten Mal statt und wurde gleich ein Volltreffer. Die Idee dafür kam zu Stande, weil der Chor Vocalis pur 2016 kein eigenes Konzert gab, man seinem treuen Publikum aber trotzdem etwas Besonderes bieten wollte. Im vergangenen Jahr verzichtete der Vocalis pur indes auf die Muttertagsaktion, weil er wenige Wochen vorher, im März, ein großes Konzert im Saalbau gegeben hatte.

Alles dreht sich um die Königin der Früchte