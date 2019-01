Haigerloch Rollerfahrer entkommt Polizei

Haigerloch. Am Mittwoch hat ein Rollerfahrer vor der Polizei Reißaus genommen. Gegen 11.10 Uhr fuhr eine Streife der Verkehrsüberwachung in der Straße "Am Mühlengraben" hinter dem Motorroller her. Als dessen Fahrer das Polizeiauto bemerkte, klappte er sofort sein Versicherungskennzeichen hoch und ergriff die Flucht Die Ordnungshüter nahmen die Verfolgung auf und holten den Flüchtenden auf der Seesteige ein.