Haigerloch Rekordbesuch bei der Dorfweihnacht

Dazu bot der Markt neben vielen Geschenkartikeln auch kulinarische Spezialitäten. Für die Kinder gab es Kinderpunsch; die Erwachsenen genossen den herzhaften Glühwein, welcher im Weinbrunnen auf dem Hügel ausgeschenkt wurde.

Ortsvorsteher Robert Wenz zeigte sich stolz, dass der Weihnachtsmarkt wieder einen so großen Zuspruch bei den Bürgern und Gästen fand. "Das trockene, angenehme Winterwetter nach dem Regenschauer am Vortrag spielte uns voll in die Karten und passte hervorragend zum vorweihnachtlichen Geschehen", so Wenz.

Von der Masse der Kinder umringt, verteilte der Nikolaus seine Geschenke mit Süßigkeiten und ließ die Augen der Kinder strahlen. Den Erlös aus der sechsten Dorfweihnacht will die Arbeitsgruppe wieder für innerörtliche Projekte investieren.