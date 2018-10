Haigerloch Regelbetreuung ist Schnee von gestern

Aber gerade in dieser Altersgruppe verliere die klassische Betreuung in Regelgruppen immer mehr an Bedeutung, dagegen steige die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in VÖ- oder Ganztagesgruppen. Zur Bestätigung dieses Eindruckes nannte Nina Wannenmacher zwei Beispiele: "Die zehn neuen Ganztagesplätze am Kindergarten in Haigerloch waren innerhalb kürzester Zeit belegt, die Ganztagesplätze in der Kita Löwenzahn (KBF in Stetten) sind in den nächsten zwei Kindergartenjahren voll belegt."

Um die Situation weiter zu verbessern schlug Wannemacher deshalb einen kleinen Maßnahmenkatalog vor:

Im Kindergarten Haigerloch könnte man bereits im Kindergartenjahr 2018/19 die Möglichkeit, Bausteine zu buchen von 14 auf 25 Kinder ausweiten. Im Kindergartenjahr 2019/20 könnte man dann in Haigerloch eine Regelgruppe in eine Ganztagesgruppe für Kinder ab drei Jahren mit zehn Stunden täglicher Öffnungszeit umwandeln.

Im Kindergarten Gruol könnte man im Kindergartenjahr 2019/20 die beiden altersgemischten Gruppen (AM-Gruppen) in eine Regelgruppe und in eine VÖ-Grupe umwandeln sowie eine Krippe mit sechs Stunden Öffnungszeit täglich eingerichtet werden. Dadurch entstünden sechs neue Plätze für Kinder zwischen ein und drei Jahren.

Im Kindergarten Trillfingen wäre es sinnvoll, eine Regelgruppe in eine zeitgemischte Gruppe (Ganztag/Regelbetreuung) mit zehn Stunden täglicher Öffnungszeit für Ganztagskinder umzuwandeln.

Generell sollte zum Kindergartenjahr 2020/21 eine weitere Krippe im Stadtgebiet eingerichtet werden.

Eine Ausweitung des Angebotes bedeutet aber auch mehr Bedarf beim Personal. Im Kindergarten Haigerloch braucht es zur Ausweitung des Bausteinkonzeptes eine 0,25prozentige Personalstelle, außerdem fehlt noch eine halbe Stelle zur Erreichung des Mindestpersonalschlüssels. Um dazu alle anderen vorher genannten Veränderungen im Kindergartenjahr 2019/20 umzusetzen, sind weitere 4,5 Personalstellen zu schaffen.

Apropos Personal, dazu machte der Haigerlocher Kindergartenkoordinator Bernhard Raupach im Gemeinderat eine Anmerkung. Die Aufhebung des Bezahlunterschieds zwischen Gruppenleitung und Zweitkräften hat sich laut ihm positiv ausgewirkt. Raupach: "Wir haben sehr viele gute Bewerbungen erhalten."

Der Gemeinderat nahm die Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis und fasste die erforderlichen Beschlüsse zur Erweiterung des Betreuungsangebotes.