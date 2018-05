Haigerloch Publikum will die Musiker fast nicht gehen lassen

Das Engagement des auf alte Musik spezialisierten Trios sorgte nicht nur für eine gut besuchte Veranstaltung, sondern schlichtweg für Begeisterung im Publikum. Das wollte die Musiker Holger Schäfer (Gesang, Harfen und Cembalo), Katrin Krauß (Blockflöten und Tin Whistle) sowie Kerstin de Witt (Blockflöten und Violine) am Ende schier gar nicht mehr gehen lassen. Erst nach mehreren Zugaben und minutenlangem Applaus war das Auditorium einigermaßen gesättigt und ließ die drei sympathischen Vollblutmusiker gehen.

Sie hatten sich alle Mühe gegeben, mit ihrem aktuellen Programm "Unter der Linden" den Konzertgästen klingenden Juwelen vergangener Musik-Epochen vorzustellen. In gerade spielerischen Leichtigkeit spannte das Ensemble den Bogen vom Minnesang des Mittelalters über die schwelgende Musik des Barocks bis hinein in die Neuzeit.

Mithilfe seiner großen spieltechnischen Fähigkeiten gelang es dem Trio, die Musik versunkener Jahrhunderte in wunderbarer Form wieder aufleben zu lassen. Etwa beim Lied "Ist ieman in der welte bas", mit dem sich sozusagen Graf Albrecht II. von Haigerloch in seiner Heimat zurückmeldete, denn er hatte diese Minnelied geschrieben.