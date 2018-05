Haigerloch Publikum spendet tosenden Applaus

Die Bläserklasse 7/8 startete mit der bekannten Einleitung von "Also sprach Zarathustra" aus der sinfonischen Dichtung von Richard Strauss und sorgte anschließend mit der "Sinfonie Nr. 1" von Johannes Brahms für Begeisterung. Anschließend rockten die Nachwuchsmusiker bei "The Best Of Queen" mit drei weltberühmten Stücken der britischen Pop-Giganten gehörig. Endgültig "Happy" machten die Bläserklasse ihr Publikum dann beim gleichnamigen Gute-Laune-Hit von Pharrell Williams. Beim heiteren "March Of Trouts" , dem Marsch der Forellen versprühten die Musiker Freude und Lebenslust.