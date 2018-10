Haigerloch Prospekte gingen weg wie nix

Haigerloch/Horb. "Im Atomkellermuseum waren wir tatsächlich noch nie", stellt eine Besucherin der Neckarwoche am Samstag fest. Gut, dass sie am Stand des Haigerlocher Tourismusbüros in Halle 5 vorbeigekommen ist. Dort wird sie von Viktoria Ebenhoch und BA-Studentin Theresa Burkhardt, inzwischen auch schon eine erfahrene Kraft bei Haigerlocher Messeauftritten, freundlich beraten.

"Die Museen laufen gut, stellt Viktoria Ebenhoch fest. Sei der Auftakt am Freitag noch sehr verhalten gewesen, so haben die beiden Damen am Samstag viel zu tun. Und vor allem am Sonntag war am Stand viel los: "Gegen 16 Uhr hatten wir praktisch keine Prospekte mehr, und auch die Haigerloch-Tassen waren weg", erzählt Kulturbüro-Mitarbeiterin Annemarie Noll, die an diesem Tag Standdienst hatte. Auch das Gewinnspiel, bei dem es Eintrittskarten für die Haigerlocher Museen zu gewinnen gab, lief laut Viktoria Ebenhoch sehr gut. Die Besucher interessieren sich für Tagesausflüge und wollen das sehen, was es anderswo nicht gibt – wie eben das Atomkeller-Museum und noch bis Ende Oktober Alraune. Das Privatmuseum schließt bekanntlich zum Ende des Monats, und wer die skurrile textile Figurenwelt im ehemaligen Gasthof Schwanen noch besichtigen will, hat dafür nicht mehr viel Zeit. Am Freitag in der Runde "Land erleben" zum Auftakt der Neckarwoche hatte der frühere Leiter des Kulturbüros, Egidius Fechter, daher auch noch mal darauf hingewiesen. Viele Besucher wussten laut Annemarie Noll auch nicht, dass es in der Ehemaligen Synagoge eine Dauerausstellung gibt. "Gerade daher ist es gut, dass es diese Messen gibt", so Annemarie Noll. Denn obwohl die Neckarwoche eine Regionalmesse ist, gebe es viele Besucher, die die Angebote nicht kennen, hat sie beobachtet.

Sehr gut angekommen seien auch die Rad- und Wanderkarten von der Alb, die ebenfalls am Haigerlocher Stand zu haben waren. Hier war vor allem die brandneue Wanderkarte "Grenzgänger im Spitzbubenland" der Renner. Gerade ältere Besucher hätten sich für den Eyachtal-Wanderweg nach Bad Imnau interessiert, weil man da keine großen Steigungen bewältigen muss.