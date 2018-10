Haigerloch Platz für zweiten Betrieb geschaffen

Es ging eigentlich um eine relativ geringfügige Sache, wie aus den Erklärungen von Hauptamtsleiter Hans-Martin Schluck hervorging. Der Produktionsbetrieb will sich – in Richtung Gruol gesehen – unterhalb der Firma Schlotterer rollcom, die jetzt Alukon Haigerloch heißt, ansiedeln. Dafür benötigt er eine entsprechend großes Grundstück. Doch durch die Fläche läuft nach den bisherigen Planungen eine Straße, die das Gewerbegebiet bei einer zukünftigen Erweiterung nach Süden hin also in Richtung Gruol, ans jetzige "Lichtäcker" anbindet. Doch jetzt fällt die Straße vorerst einmal weg, damit der Betrieb genug Platz bekommt. Die Straße soll dann später wieder eingeplant werden, dann aber mehr in westlicher Richtung des Gewerbegebietes.