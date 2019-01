Haigerloch Pfadfinder holen Christbäume ab

Haushalte, die dieses Angebot wahrnehmen möchten, sollten die Bäume am Samstag, 12. Januar, bis spätestens 12 Uhr an die Straße stellen. Damit für die Sammler ersichtlich wird, zu welchem Haus oder Wohnung der Baum gehört, sollte man einen Zettel mit Name und Hausnummer daran hinterlassen, damit die Pfadfinder dann klingeln und um Spenden bitten können.

Das bei dieser Aktion gesammelte Geld kommt der Jugendarbeit der Pfadfinder Haigerloch zu Gute und wird verwendet, um neues Zeltmaterial zu kaufen und Aktionen der Gruppen zu unterstützen.

Wer am Tage der Abholung nicht zu Hause ist, kann auch eine Spende an die Kreissparkasse Zollernalb, Pfadfinder Haigerloch, überweisen. IBAN: DE03653512600089020582, BIC: SOLADES1BAL.