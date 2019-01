Haigerloch Patrick Kornwachs ist neuer Kommandant

Personell sei die Haigerlocher Abteilung aber sehr gut aufgestellt. Kuner verwies auf 54 Kameraden in der Einsatzabteilung und vier Mitglieder in der Altersabteilung. Kritische Worte fand er bezüglich des Fuhrparks. Hier erhoffte sich Kuner die baldige Anschaffung eines neuen ELW 1 (Einsatzleitwagen). Diverse andere Fahrzeuge seien immer wieder ausgefallen.

Folke Weber berichtete über einen zufriedenstellenden Kassenstand. Kassenprüfer Martin Selinka und Bernd Kronenbitter zeigten sich mit Webers Arbeit einverstanden.

Die Entlastung erfolgte einstimmig. Bürgermeister Heinrich Götz lobte die Kameraden für ihre professionelle Arbeit. Der ELW 1 werde eine größere Investition werden, die Ausschreibung sei angestoßen, nun gelte es, im Gemeinderat zu beratschlagen. Weiter stellte Götz der Haigerlocher Wehr eine sukzessive Erhöhung der Einsatzentschädigung in Aussicht.

Gesamtwehrkommandant Robert Wenz informierte über ein teils turbulentes Jahr mit 156 Einsätzen aller Haigerlocher Wehren. Vom Gefahrgutzug Albstadt sei man für den Einsatz bei der Fürstenquelle in Bad Imnau besonders gelobt worden. Rund um das neue ELW 1 für Haigerloch sprach Wenz von einem "harten Kampf", zeigte sich aber vorsichtig optimistisch, dass noch im Januar eine Bewilligung erfolge.

Matthias Kuner begrüßte abschließend Michael Kramer und Thomas Ocker per Handschlag in der Abteilung Stadt, außerdem teilte er mit, dass zur Versammlung am Freitag Heiko Lenz als Gruppenführer verpflichtet wurde.

Der neue Abteilungskommandant Patrick Kornwachs würdigte Matthias Kuners Verdienste mit etwa 400 Einsatzstunden als Chef der Haigerlocher Wehr. Auch Bürgermeister Heinrich Götz dankte Kuner für seinen jahrelangen, unermüdlichen Einsatz. Kornwachs gab in seiner Antrittsrede bekannt, dass er gedenke, die Technik aufzufrischen. Er werde außerdem immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Kameraden haben. Ferner wurde bekanntgegeben, dass die Haigerlocher Wehr vom 19. bis 21. Juli ihr 160-jähriges Bestehen feiert.