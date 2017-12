Haigerloch Parkverbotsschilder sollen bleiben

Eine Verkehrsschau brachte den Weildorfern laut Gauss nicht die gewünschten Ergebnisse. Zum einen wollte der Ortschaftsrat an den Einmündungen der Straßen im Neubaugebiet "Weildorfer Steig" Markierungsbalken auf den Straßen, um die Autofahrer zum Anhalten zu bewegen. Dies wurde mit der Begründung abgelehnt, die Einmündungen seien gut einsehbar.

Zwei Parkverbotsschilder an der Straße "Im Steig" sollen als Ergebnis der Verkehrsschau entfernt werden. Hier will der Ortschaftsrat Widerspruch einlegen, da er an der engen und steilen Straße eine Gefährdung durch parkende Fahrzeuge sieht. Die Schilder sollen bleiben.

Der Weildorfer Kindergarten wird in den nächsten Jahren gut belegt und somit in seinem Bestand gesichert sein, was den Ortsvorsteher sehr freut. Durch die geburtenstarken Jahrgänge stößt er in den nächsten Jahren sogar an seine Kapazitätsgrenze von 25 Kindern. Das würde bedeuten, dass nur noch vereinzelt Kinder unter drei Jahren im Weildorfer Kindergarten betreut werden können.