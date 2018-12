Haigerloch. Am Freitag ist laut Polizei zwischen 10 und 12.30 Uhr ein Unbekannter, der aus Richtung Karlstal in die Haigerlochr Unterstadt fuhr, zu dicht an einem Ford KA vorbeigefahren, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den beim Streifvorgang verursachten Schaden an dem Ford in Höhe von zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Der Schaden an dem geparkten Auto dürfte nach Polizeiangaben rund 2000 Euro betragen. Hinweise zum Verursacher des Unfalls nimmt die Polizei Haigerloch, Telefon 07474/9 50 08-0, entgegen.