Haigerloch Owinger Kirchenchor ein eingespieltes Team

Das gute Miteinander und die harmonische Stimmung im Chor, mache sich bei Proben und Auftritten bemerkbar, meinte die Chorleiterin in ihrem Bericht bei der Cäcilienfeier des Kirchenchores im Owinger Pfarrsaal. Allerdings forderte sie auch etwas mehr Disziplin ein, so dass man mit den Proben künftig pünktlicher beginnen könne.

Seit Sommer arbeitet die jugen Dirigentin übrigens mit dem Chor an der Einübung einer modernen lateinischen Messe mit dem Titel "Missa for You". Diese will sie an Weihnachten singen lassen.

Fünf Mal war der Chor im vergangenen Jahr aufgetreten, um liturgische Feiern musikalisch zu umrahmen. Dies ging aus dem Bericht von Protokollführerin Andrea Schmoll hervor. Beteiligt war der Chor laut ihr auch an einer Roratemesse in Hart und er sang im Rahmen des Tages des offenen Denkmals in der Weiler Kirche. Kameradschaftspflege betrieb der Kirchenchor mit einem zweitägigen Ausflug in die Domstadt Speyer und nach Bad Kreuznach.