Die örtliche Fasnet wird mit dem Showtanz am Freitag, 26. Januar eröffnet. Neun Gruppen werden sich an diesem Meeting beteiligen. Tags darauf, am Samstag, 27. Januar, findet ein Showtanzmittag mit 18 Kinder-, Bambini- und Juniorengarden statt. Zum abendlichen Eröffnungsball in der Eyachtalhalle – dort finden auch die beiden Showtanzveranstaltungen statt – erwartet der Narrenverein zehn Gastzünfte.

Die Hauptfasnet in Owingen vom 8. bis 14. Februar beginnt am Auseliga Dauschteg mit der Schülerbefreiung, Kinderumzug und Kinderfasnet in der Eyachtalhalle. Der traditionellen Lumpenball steigt am Fasnetmontag, 12. Februar. Fasnethöhepunkt ist der große Umzug am Dienstag, 13. Februar. 13 Narrenzünfte und -vereine haben ihr Kommen zugesagt. auch lokale Gruppen aus Owingen und der Nachbarschaft sind dabei.