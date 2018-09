Haigerloch Ostdorfer Züchter haben wieder mal die Nase vorn

Bei der Siegerehrung am frühen Sonntagabend konnte der stellvertretende Vorsitzende der Owinger Züchter, Anton Schlichthärle, viele Züchter und Besucher in der herbstlich dekorierten Owinger Eyachtalhalle begrüßen. Unter diesen waren auch Bürgermeister Heinrich Götz und Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder. Dem überraschend erkrankten Vereinsvorsitzenden Heinz Jatzkowski wünschte er baldige Genesung. Er sprach von einer tollen Schau.

Neben Pokalen konnten die Züchter auch Geldpreise in Empfang nehmen. Vereinsmeister der Owinger Kaninchenzüchter wurde Silvester Rapp mit Blau Rex und 24 Punkten. Den Wanderpokal durfte Roland Stifel (Kleinsilber gelb) mit 42 Punkten entgegen nehmen. Das beste Kaninchen stellte Silvester Rapp mit Blau Rex aus.

Bei dem Nachwuchs räumten Jakob und Marius Pfister ab. Mit ihren Kaninchen der Rasse Thüringer wurden sie Jugendvereinsmeister, Wanderpokalgewinner und stellten das beste Tier. Bei den Owinger Geflügelzüchtern wurden Daniel Schlichthärle mit der Rasse Deutsch Zwerg-Reichshuhn und 18 Punkten Vereinsmeister. Den Wanderpokal durfte Peter Stifel mit seinen Friesenhühner und 30 Punkten entgegen nehmen. Er stellte zudem das beste Geflügeltier aus.

Bei der Jugend siegte Sandra Biegelmaier mit ihren Amrocks. Sie wurde Vereinsmeister, Wanderpokalgewinnerin und stellte gleichzeitig das beste Geflügeltier aus.

Während der Jungtierschau wurden die Gäste in der Eyachtalhalle mit Speisen und Getränken verwöhnt. Auch die angebotenen Kuchen und Torten fanden schnell ihre Abnehmer. Am Ende war alles ausverkauft. Das Glücksrad drehte den ganzen Tag seine Runden und die Preise wechselten ihren Besitzer. Sabine Stifel hatte eine herbstliche Dekoration am Eingang der Halle aufgebaut, was viel Lob fand.