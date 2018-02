Haigerloch Ortsvorsteher liegt mit Grippe flach

Zur Entmachtung hatten sich nicht Ortschaftsratsmitglieder, "Schwarze Peter", sowie ein "Storch" im bunt geschmückten Sitzungssaal des Rathauses eingefunden.

Narrenchef Tobias Schober, quasi als Rehbock verkleidet, sprach in Bezug auf das 35-jährige Bestehen von einem besonderen Jahr und gab seine Vorfreude auf den Umzug am Fasnetssonntag zum Ausdruck, der "hoffentlich ein Erfolg" wird. Schober wünschte sich für den Umzug am Sonntag eine große Besucherschar. "Die Fasnet im Flecka darf nicht aussterben", betonte er, und dankte in diesem Zusammenhang dem Weildorfer Sportverein für die Ausrichtung der Kinderfasnet am Donnerstagnachmittag im Hagastall (wir haben berichtet).

Yvonne Gutri spielte ihre Rolle souverän und trug ein Gedicht vor, in dem sie betonte, dass es sogar ganz gut sei, dass die Narren die Macht in Weildorf übernähmen, da der angeschlagene Ortsvorsteher seinen Geschäften sowieso nicht nachgehen könne. Und wenn die Narren schon an der Macht seien, dann könnten sie doch gleich zwei wichtige Weildorfer Projekte in Angriff nehmen: "So könntet ihr schauen in kürzester Zeit, dass ihr das Rathaus macht für das neue Feuerwehrfahrzeug bereit. Und wenn ihr dann schon so seid am Bauen, könntet ihr auch gleich im Hagastall nach dem Rechten schauen." Im Hagastall, so Yvonne Gutri, sei es wegen der vielen Ritzen häufig etwas zugig.