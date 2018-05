Haigerloch Originalbaupläne des Baumeisters

Gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter lebte er im bis heute erhaltenen Großbayerhaus in der Unterstadt Haigerlochs. Er verstarb 1782.

Christian Großbayer prägte mit seinen Bauwerken auch zahlreiche weitere Orte in den Fürstentümern Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen sowie angrenzenden Territorien. Er entwarf und errichtete während seiner über 40-jährigen Schaffenszeit nicht nur zahlreiche Kirchen im Stil des Spätbarock und des beginnenden Frühklassizismus, sondern wurde auch für Arbeiten an privaten, herrschaftlichen und öffentlichen Gebäuden herangezogen und war Bauinspektor des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen.

