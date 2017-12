Haigerloch Optimaler Start in die Skisaison

Schon Ende November ging es mit einem voll besetzten Bus zur ersten Ausfahrt in die Skigebiete bei Sölden im Ötztal. Wie jedes Jahr bereitete sich die sbh-Schneesportschule dort mit einer internen Fortbildung auf die anstehende Wintersaison vor. Ein Landesausbilder vom Schwäbischen Skiverband vermittelte die neuesten Lehrmethoden und Fahrtechniken direkt im Schnee. Lange war es wegen des Abbruches des Küchentraktes fraglich, ob die Ski- und Bergfreunde am Haigerlocher Christkindlesmarkt am 16. und 17. Dezember das Gasthaus Schlössle nutzen können, aber jetzt ist die Entscheidung gefallen: Die "sbh" werden definitiv das Schlössle bewirten.

Allerdings ist das historische Gasthaus wegen der Einschränkungen durch die Abbrucharbeiten nur am Samstag, 16. Dezember, abends zur Hüttengaudi geöffnet. Für Musik sorgt dort Alex Vees aus Weitingen.

In den Ski- und Snowboardkurse der Ski- und Bergfreunde Haigerloch in Grasgehren im Allgäu vom 27. bis 29. Dezember sind noch wenige Plätze frei. Wer drei unvergessliche Schneetage mit Hüttenambiente am Riedbergpass erleben will, sollte sich deshalb rasch anmelden. Die Kurse werden von der sbh-Schneesportschule geleitet.