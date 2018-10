Haigerloch Oktober ist einer der Verehrungsmonate

Der Oktober ist einer von zwei Marienverehrungsmonaten. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Paul Sauter begrüßte die Gäste der Matinée und verwies auf das Gnadenbild "Anna Selidritt" in der Kirche. Es ist 500 Jahre alt und zeigt Maria als junge Frau und Jesus auf dem Schoß seiner Großmutter, der Heiligen Anna.

Was Maria mit dem Einhorn zu tun hat

Lektorin Gertrud Selinka berichtete über die unterschiedlichen Beziehungen zwischen Menschen und Maria. Die Mutter Gottes gelte als Trösterin für viele Anliegen und als Mittlerin zu Jesus. Doch auch für alles Irdische stehe Maria und als Sinnbild für die Erde gelte sie, wie Paul Sauter und Claudia Sailer abwechselnd in Impulsen vortrugen. Viele Bräuche gibt es zudem, die mit Maria verbunden werden: Im Mai gibt es in den Kirchen mit Blumen geschmückte Maialtare zu Ehren Marias, an Maria Himmelfahrt werden Kräutersträuße gebunden. So zeige sich, dass Maria auch ein Sinnbild für die heilende Materie sei.