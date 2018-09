Haigerloch Ölfilm auf der Eyach

Eine Art Ölfilm schwamm auf dem Fluss in Richtung Kläranlage im Karlstal. Die Feuerwehr rückte aus und errichtete auf Höhe der Gaststätte "Schwanen" und bei der Kläranlage jeweils eine Ölsperre. Stellenweise roch es nach Diesel oder Heizöl.

Am späteren Abend meldete die Feuerwehr schließlich, dass sie in einem Schacht in der Hechinger Straße Ölreste festgestellt und gesichert hat. Den Schacht pumpte die Feuerwehr am Dienstag ab und spülte ihn durch. Dabei wurde festgestellt, dass der Schacht direkt in die Eyach ableitet.

Die örtlich zuständigen Spezialisten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt der Polizei haben die Ermittlungen vom Polizeirevier Hechingen inzwischen übernommen. Das Landratsamt des Zollernalbkreises war von Beginn an über die Ölverschmutzung informiert und mit Fachleuten vor Ort.