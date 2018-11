Haigerloch Öl-Alarm an der Eyach

Einsatzleiter Robert Wenz, Kommandant der Gesamtwehr Haigerloch, war im steten Kontakt mit dem Umweltamt des Landratsamtes. Weshalb das Öl aus dem Mühlkanal in die Eyach floss, war am Sonntagabend nicht klar. Im Laufe des Montags könne es neue Informationen dazu vom Umweltamt geben, sagte Wenz. Schon im Spätsommer war an der Stelle Öl in den Fluss gelangt.