Haigerloch Öffentliche Führung durch Hurm-Museum

Haigerloch. Seit 1998, also seit genau 20 Jahren, präsentiert dort Künstler Karl Hurm in einer Dauerausstellung über 220 Exponaten aus seinem unverwechselbaren Werk. Karl Hurm, der 1930 in Weildorf geboren wurde, und heute noch dort lebt und malt, bietet mit diesem repräsentativen Querschnitt aus all seinen Schaffensphasen seit 1970 die Gelegenheit, Traum und Wirklichkeit vergleichen und genießen zu können.

Die Führung beginnt um 14 Uhr an der Kasse des Atomkellermuseums und findet ab fünf Teilnehmern statt. Karten für den Rundgang kosten fünf Euro (Erwachsene) drei Euro (Schüler) und zehn Euro (Familien).

Weitere Informationen: Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Haigerloch, Telefon 07474/69727, E-Mail: Tourist-Info@Haigerloch.de.