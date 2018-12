Haigerloch Nikolaus verteilt Geschenke

Die feierliche Eröffnung übernahm als Überraschungsgast ein sechsköpfiges Ensemble des Posaunenchores der evangelischen Kirchengemeinde Haigerloch unter Leitung von Jürgen Beck mit weihnachtlichen Weisen. Derweil es draußen Nacht wurde und sich das Zelt immer mehr füllte, standen plötzlich Nikolaus und Knecht Ruprecht vor der Tür.

Doch bevor sich der prall gefüllte Sack öffnete, bat der Mann mit der roten Mütze die Jugendlichen und Tresorchef David Stehle noch auf ein "ernstes Wort". So würden sie wohl des Öfteren beim Besuch des Jugendhauses das Nachhausegehen vergessen.

In seinem Buch hatte der Weihnachtsmann aber auch Gutes vermerkt. So würden sich die Jugendlichen immer aktiv an Veranstaltungen der Trillfinger Vereinsgemeinschaft einbringen. Und auch am Crowdfunding-Projekt zwischen Volksbank und Kindergarten, bei dem es um Spenden für ein Bodentrampolin geht, hätten sie sich beteiligt. Bevor Nikolaus und Ruprecht schließlich weiterzogen, bescherten die beiden Gesellen die Kleinen mit Süßigkeiten, Spielsachen, Malstiften und -büchern und sogar kleinen Schminkkästchen für die Mädchen. Für die Großen gab’s Weihnachtsmänner in Schokolade. Für die pralle Befüllung des Nikolaussackes hatten die Volksbank und die Sparkasse gesorgt.