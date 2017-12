Haigerloch Nikolaus geht in wohlverdienten Ruhestand

Danach folgten weitere Gedichte und Lieder, bevor dann der Nikolaus den Saal betrat. Empfangen wurde er mit dem Nikolauslied. Der Nikolaus (Edgar Thorwart) hatte in seinem goldenen Buch die Zusammenkünfte des Altenwerks in diesem Jahr notiert und ließ sie Revue passieren. Hierbei zollte er dem Altenwerkteam lobende Worte, es biete immer ein ansprechendes Programm an. Jeder Anwesende bekam von ihm ein Geschenk. Es war ein besonderer Moment: Denn nach 27 Jahren will der Nikolaus in den Ruhestand gehen.

Teamchefin Lydia Schneider sprach Worte des Dankes an Edgar Thorwart für seine langjährige Tätigkeit bei den Senioren aus und überreichte ihm ein Geschenk. Bei guter Bewirtung klang die Adventsfeier am Abend aus.