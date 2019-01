Haigerloch Nicht alle Türen gingen auf

Haigerloch-Owingen. Das Jahr 2018 war erst wenige Tage alt, da bescherte es den Owinger einen Kracher der unangenehmsten Sorte. Das alte Pfarrhaus, in dem die Katholische Öffentliche Bücherei und der Jugendtreff untergebracht waren, brannte.

Bis heute ist die Ursache für das Feuer ungeklärt, die bitteren Folgen wurden aber schnell offensichtlich: Das Gebäude war nicht mehr nutzbar – Bücherei und Jugendtreff standen ohne Dach über dem Kopf da.

Bei der Unterbringung der Bücherei konnte man sich rasch behelfen, in dem man sie zunächst in den Pfarrsaal unter der Neuen Kirche ließ und die Institution schließlich am 29. Dezember in die leer stehende Pfarrerswohnung nach Stetten umzog Dort bleibt sie wohl für ein paar Jahre, bis der Kindergarten in Owingen so ausgebaut ist, dass sie dort ihr neues Zuhause findet. Binders nüchternes Fazit zu der Geschichte: "Dem tollen Jubiläumsjahr 2017 folgte 2018 der Absturz."