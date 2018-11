Haigerloch Neuer Platz für die großen Bäume im Dorf ist vorbereitet

Wie Ortsvorsteher Heim das Gremium informierte, seien 8200 Festmeter Holzeinschlag sind in der Gesamtstadt geplant. Dies entspricht der selben Einschlagsmenge wie 2018. Davon wurden bisher übrigens schon 4899 Festmeter eingeschlagen.

Allerdings, so ergänzte Heim seine Information, sei aufgrund von Dürre und einer möglichen Käferplage damit zu rechnen, dass weitere 2000 Festmeter eingeschlagen werden müssen. Die geplante Hiebmenge in Trillfingen für 2019 umfasst 2290 Festmeter, überwiegend in den Waldgebieten im Bereich des "Sitz der Weisheit". Der Ortschaftsrat nahm diese Planungen zustimmend zur Kenntnis.

Gegenstand der Sitzung war auch die neue Halterung für Weihnachts-, Mai- und Narrenbäume in der Dorfmitte. Aufgrund von Sicherheitsbestimmungen und wegen einer möglichen Gefährdung der Brunnenstube musste der Standort für diese Bäume vom Dorfbrunnen wegverlegt werden. Damit Bäume künftig solide in der neuen Halterung verankert werden können, wurde auf dem Dorfplatz ein Fundament mit zwei auf zwei Metern he und einer Tiefe von einem Meter ausgehoben und betoniert. Nun muss noch der von Krankheit befallene Kastanienbaum weichen und die Baumbefestigungshülse angebracht werden. Als erster Baum wird der Weihnachtsbaum im neuen Baumständer in der Dorfmitte in weihnachtlichem Glanz erstrahlen.