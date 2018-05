Haigerloch Neuer Name bekommt den Segen

Der Namensfindungsprozess für das Dach, unter dem Grundschüler aus Gruol, Stetten und Owingen vereint sind, begann im vergangenen Jahr und unter mehreren Vorschlägen machte schließlich der Titel "Wiesentalschule" das Rennen.

Beim Schulfest am 27. Mai in Gruol setzte sich der Vorschlag der damaligen Drittklässlerin Emilia Lana Harrer aus Owingen bei der Abstimmung mit 112 von 186 Stimmen klar durch. Auch die Schulkonferenz befürwortete in ihrer darauffolgenden Sitzung am 11. Juli den Vorschlag.

Das taten schließlich auch die beiden Ortschaftsräte in Gruol und Stetten, in denen Schulleiterin Susanne Schirmer das Projekt "Neuer Schulname" persönlich vorstellte. Weniger begeistert indes war von Anfang an der Owinger Ortschaftsrat. Er war gegen einen neuen Namen für seine örtliche Grundschule.