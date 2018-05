Haigerloch Neue Künstler, neue Schauplätze

Unter dem Titel "Tradition trifft Kreativität" werden die Haigerlocher Quiltgruppe ("Die Quilties") in der Galerie Haag im Eck im früheren Haagschlösschen in einer Ausstellung ihre neuesten Patchwork-Arbeiten präsentieren. Zudem gibt es dort am Sonntag und am Montag Workshops zum Mitmachen.

Überhaupt ist das Mitmachen bei den vierten Tagen der Kunst und Kultur ein großes Thema. In einem Ausmaß wie noch nie zuvor, können sich TKK-Besucher selbst künstlerisch betätigen. Zwar sind die Spraykunst-Workshops mit Anika Heimann aus Balingen im Parkdeck unter dem Bürgerhaus schon ausgebucht, aber es gibt noch ein paar mehr Optionen seine eigene künstlerische Ader in Workshops oder bei Mitmachaktionen zu entdecken.

Wer sich das nicht zutraut, und einfach nur schauen möchte, dem wird garantiert nicht langweilig. Viel spielt sich in der Oberstadtstraße ab. Künstler stellen aus beziehungsweise arbeiten im früheren NKD, in der früheren Apotheke, im früheren Imbiss Ali Baba, oder in der Galerie "Herzimpuls" (früher Blumenhaus Jabri). Auch das Bürgerhaus und die Galerie- und Kunstschule am Römerturm sind offen.

Im Evangelischen Gemeindehaus stellen Schüler der Klasse 4b der Witthauschule Bilder mit Motiven aus, die dem Werken von Karl Hurm nachempfunden sind. Von ihnen bunt gestaltete Fahnen zieren zudem die Haigerlocher Stadtmauern.

Und natürlich sind auch die städtischen Museen, die Dauerausstellung "Spurensicherung – jüdische Geschichte in Hohenzollern in der Ehemaligen Synagoge und Alraunes wundersames Textilmuseum im früheren Gasthaus "Schwanen" geöffnet.

Hunger und Durst kann in der Haigerlocher Gastronomie gestillt werde. Ergänzend dazu ist das Streetfood-Team von "Casa" aus Meßstetten in der Unterstadt zu finden. Die Kaffee-Spezialisten von "›Coffeino" schlagen ihre Zelte vor dem Rathaus auf, während die Narrenzunft ihr Zunfthaus neben der Ölmühle bewirtet.

Haigerloch aktiv steht übrigens mit einem Info-Stand in der Nähe des Rathauses. Dort und auch anderswo gibt es gegen Pfand den TKK-Becher mit der Grinsekatze – auch als Andenken zum Mitnehmen.

Weitere Informationen: www.haigerloch-aktiv.de

Pfingstsonntag, 20. Mai: 10 Uhr Pfingstmesse im Rahmen der Haigerlocher Schlosskonzerte in der Schlosskirche.

Ab etwa 11.30 Uhr: Fanfarenklänge mit dem Fanfarenzug Stetten.

Ab etwa 12 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung durch Bürgermeister Heinrich Götz.

Ab 14 Uhr: Riesen-Seifenblasen vor der Ölmühle.

Ab 16 Uhr: Auftritt der Tanzgalerie Reinecke vor der Ölmühle.

Ab 19 Uhr: Dämmerschoppen der Künstler, Kunsthandwerker, Helfer und Aktiven.

Pfingstmontag, 21. Mai: Ab 11 Uhr: Eröffnung durch den Fanfarenzug Stetten.

Ab 14 Uhr: Riesen-Seifenblasen vor der Ölmühle.

Die Tage der Kunst- und Kultur sind an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr.