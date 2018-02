Haigerloch Närrischer Lindwurm ist Besuchermagnet

Im roten Porsche fuhr der US-Präsident vor. Als sein Chauffeur im die Tür öffnete winkte Trump (alias Martin Flaiz) huldvoll ins Publikum und sagte seinen berühmten Satz: "Make Gruoler Fasnet great again".

Das ist aber gar nicht notwendig, denn der Fasnetsmontag in Gruol ist ohnehin schon lange einer der tollsten Umkreis. Auch diesmal waren fast 60 Gruppen daran beteiligt. Was soll man darüber groß schreiben? Gehe sie einfach ins Internet, liebe Leser, und schauen sich unsere Bilder an. Die sprechen für sich.