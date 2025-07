Aufgrund seiner angegriffenen Gesundheit lebte Gerhard Rudlof seit dem 1. April im Empfinger Pflegeheim „Rosengarten“. Dort ist er am Dienstag, 15. Juli, verstorben. Die Trauerfeier auf dem Haigerlocher Friedhof fand diesen Dienstag im Kreise der Familie und der Nachbarn statt.

Gerhard Rudlof zeichnete eine offenes, aufgeschlossenes Wesen und eine gute Portion Humor aus. Deshalb verwundert es nicht, dass alle, die mit ihm zu tun hatten, ihn mochten. Er war ein beliebter Mensch.

Am 27. Mai 1943 war er in Wassersuppen (heute Tschechien) geboren worden. Sein Elternhaus lag nur einen Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Die Familie floh 1945 in den Wirren des Zweiten Weltkrieges erst nach Bayern und kam dann 1951 nach Haigerloch.

Nach dem Abi in Hechingen Lehramt studiert

In der neuen Heimat fasste die Familie schnell Fuß. Vater Johann war als Postbeamter bei der Haigerlocher Post. Nach dem Besuch des Progymnasiums in Haigerloch machte Gerhard Rudlof 1964 das Abitur in Hechingen und ging danach für zwei Jahre zur Bundeswehr.

Danach schlug er den Beruf des Lehrers ein und studierte drei Jahre lang an der Pädagogischen Hochschule in Reutlingen. Nach Abschluss des Studiums trat Rudlof 1969 eine Stelle als Lehrer an der Grund- und Hauptschule in Gruol an.

13 Jahre Schulleiter in Bad Imnau

1993 folgte der berufliche Wechsel ins Eyachtal. In Bad Imnau leitete Gerhard Rudlof als Nachfolger von Heinz Burkhardt die Grundschule Trillfingen/Bad Imnau, wo in Spitzenzeiten über 100 Schüler in vier Klassen unterrichtet wurden. Am 31. Juli 2006 trat Gerhard Rudolf aus gesundheitlichen Gründen den Schritt in die Pensionierung an.

Endlich hatte er Zeit, sich sich mehr der eigene Familie zu widmen. Seine Frau Adelheid (eine geborene Schaible) aus Mühlheim am Bach hatte er bei einem Ball in der damaligen Brauerei Mayer (später Gasthaus Römer) in Haigerloch kennengelernt und 1968 geheiratet.

Die Familie und der Fußball waren im wichtig

Mit ihr wohnte er zuerst im „Polizeihaus“, wo die beiden Söhne Bernd und Volker zur Welt kamen, dann zog die junge Familie 1975 in der Großbayerstraße in ein von der Stadt gebautes Haus, das sie wenige Jahr später kauften.

So lange es die Gesundheit zuließ, widmete sich Gerhard Rudlof der Gartenarbeit oder den beiden Enkelinnen, als diese noch klein waren. Auch regelmäßige Familienausflüge und Busreisen mit seiner Frau waren ihm wichtig.

Und, dass darf man natürlich nicht vergessen: Gerhard Rudlof liebte den Sport, insbesondere den Fußball. Als Aktiver und Spielertrainer jagte er sowohl beim SV Haigerloch als auch beim SV Gruol dem runden Leder nach. Bis kurz vor seinem 80 Geburtstag ging er regelmäßig ins AH-Training.