Haigerloch Nachfrage wird immer größer

Haigerloch-Owingen. Die Vereinsvorsitzende Jasmin Uepach und Beisitzerin Anja Lehmann wurden mit diesem Anliegen am Montag im Owinger Ortschaftsrat vorstellig und baten um Unterstützung.

Im April 2018 wurde der Verein, der aus qualifiziertem Kindertagespflegepersonal und engagierten Eltern besteht, gegründet. Doch schon seit Juli 2015 betreibt das Fachpersonal in Owingen die "Krabbelwiese" und seit September 2017 in Stetten die Gruppe "Krabbelzwerge". In den Gruppen werden Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt betreut.

Dies mit Erfolg: Denn beide Gruppen sind voll belegt und es wird bereits eine Warteliste geführt, wie Anja Lehmann informierte. Sogar bis 2020 liegen dem Verein inzwischen schon Anmeldungen vor. Viele Eltern, so die beiden Vereinsvertreterinnen, würden sich für die Öffnungszeiten und das Konzept der beiden Gruppen interessieren, in denen Kinder vom ersten Lebensjahr an bis zum Eintritt ins Schulalter von staatlich anerkannten ausgebildeten Erzieherinnen betreut werden. Auch die Nachfrage für größere Kinder, für eine Betreuung nach der Ganztagesbetreuung in der Schule beziehungsweise in den Ferien würde immer stärker.