Haigerloch Nach zwölf Jahren ist Schluss

Zu diesem Zeitpunkt konnte Otto Schneider schon auf eine dreijährige Erfahrung als Ortsvorsteher der größte Haigerlocher Teilgemeinde zurückblicken, denn mitten in der Legislaturperiode hatte er im Jahr 2006 die Amtsgeschäfte vom seinerzeit schwer erkrankten Ortsvorsteher Otto Maier übernommen. Seine Entscheidung, so erklärte Otto Schneider kurz auf Nachfrage unser Zeitung, habe rein persönliche Gründe.

Er wird aber nicht der einzige sein, der sich aus der Kommunalpolitik verabschiedet. Auch Schneiders Stellvertreter Hans Wiest, bis vor kurzem Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, verzichtet auf eine weitere Kandidatur, sowohl im Ortschafts- als auch Gemeinderat. Wiest ist seit 2004 in beiden Gremien.

Von den nach dem Ausscheiden von Alexander Siedler und Maik Haslinger nur noch neun statt elf Gruoler Ortschaftsräten wollen noch sechs weitermachen. Obwohl man bei der Ortschaftsratswahl 2019 theoretisch alle Kandidaten auf eine Liste setzen könnte (doppelt so viele, wie in Gruol zu wählen sind), entschied sich der Ortschaftsrat am Mittwoch dafür, im nächsten Mai weiterhin mit zwei Listen anzutreten. Es gibt also wieder eine CDU-Liste und eine Freie-Wähler-Liste. Ansprechpartner für potenzielle Kandidaten sind Mathias Flaiz (CDU) und Al­fred Wiest (Freie Wähler).