Haigerloch Nach Brand: Owinger Bücherei zerstört

Zur Zeit arbeitet das Team jedoch mit Hochdruck daran, schnellst möglichst provisorische Räume zu finden, damit die Ausleihe – wenn auch sicher eingeschränkt – so schnell wie möglich wieder angeboten werden kann. Online-Anmeldungen neuer Leser können in Kürze ebenfalls wieder bearbeiten werden, so dass diese zumindest die digitalen Angebote sofort nutzen können. Es sind bereits auch schon Pläne in Arbeit, dass die laufenden Veranstaltungen wie Mio‘s Erzähl-Nachmittag, Lesekreis sowie Bastel-Frühstück an Ausweichorten aufrecht erhalten werden können. Vorerst werde diese Veranstaltungen im Pfarrsaal unter der "Neuen Kirche" durchgeführt.