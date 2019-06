Haigerloch Mysteriöser Brummton sorgt für schlaflose Nächte in Bad Imnau

Die Betroffenen – Bürger und Bürgerinnen aus der Schulstraße und aus dem Bereich "An der Buchhalde" – hatten sich bereits per Schreiben an die örtliche Verwaltung gewandt und auf das Problem aufmerksam gemacht. Sie schnitten auch am Mittwoch im Ortschaftsrat in der Bürgerfragestunde das Thema an. Der Brummton, sei seit gut einem halben Jahr vor allem nachts zu hören und sorge zum Teil für Schlafprobleme, erklärten sie.

Die Stadtverwaltung hat auf die Beschwerde bereits reagiert und Lärmmessungen an den nahe gelegenen gemeindeeigenen Einrichtungen durch das Gewerbeaufsichtsamt beauftragt. Diese erste Messung hat zwar tatsächlich ergeben, dass der Brummton die gesetzlichen Grenzwerte für Lärm in diesem Bereich tatsächlich überschreitet und somit für gesundheitliche Besorgen kann an. Die Crux: Man konnte bislang nicht lokalisieren, woher der Brummton kommt. Das Ausschalten der Heizung im Bürgerzentrum und in der Schwimmhalle/Mehrzweckhalle über Nacht brachte zumindest keine Verbesserung.

In den Pfingstferien wird weiter gemessen