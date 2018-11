Haigerloch Musiker reisen mit dem Publikum zum Gipfel

Mit dem Konzert seien intensive und anspruchsvolle Vorbereitungen verbunden gewesen, sagte Roland Bürkle, Vorsitzender des Musikvereins. Sein besonderer Dank galt Dirigent Wolfram Sauter, der in den vergangenen Jahren viel Zeit und Energie aufwenden musste, sowie allen beteiligten Musikern. Ebenso dankte Roland Bürkle Theresa Sauter, die durch das Programm führte, Lea Kramer, die erstmals das Programmheft entworfen hatte, dem in der Schweiz arbeitenden Musiker Ralf Merz und allen, die zum Gelingen des Konzertes beigetragen hatten sowie natürlich dem Publikum. In diesem saßen auch Bürgermeister Heinrich Götz, Ortsvorsteher Hermann Heim, Adalbert Deuringer, Ehrenmitglied und ehemaliger Dirigent der Bauernkapelle, sowie der ehemalige Vorsitzende des Blasmusikkreisverbandes Zollernalb, Gerhard Frank.