Haigerloch Musik vom Heiligen Geist inspiriert

Ein großes Lob gilt auch dem stilsicher musizierenden Orchester ebenso wie den Klangfarbe gebenden Bläsern. Das Orchester hatte schon nach der Begrüßung der Kirchenbesucher durch Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Paul Sauter mit der Ouvertüre zur "Zauberflöte" von Mozart musikalisch begrüßt. Pfarrer Michael Storost spannte bei seiner Predigt den Bogen zur Musik, die nach seinen Worten auch durch den Heiligen Geist inspiriert werde. So sei der Heilige Geist als Energiespender und Überbringer der Wahrheit sehr vielschichtig. Und wo sollte das besser erfahrbar werden als an diesem Pfingstsonntag in der Heiligen Dreifaltigkeitskirche.

Außergewöhnlich und sehr beeindruckend in diesem Rahmen war das Instrumentalstück "Fratres" von Arvo Pärt, das neue Klangbilder inden barocken Kirchenraum zauberte. Die Festmesse fand mit "Herr Gott, dir sei Lob" aus dem Dettinger Te Deum ihren fulminanten Abschluss.