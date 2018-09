Haigerloch Motorradtreffen in Gruol: Auch am Samstag wird gefeiert

Haigerloch-Gruol - Nach dem gelungenen Auftakt am Freitag, wurde beim Motorradtreffen in Gruol auch am Samstag kräftig gefeiert. "Nitrogods", "Hardbone" oder die Gruoler Hausband "Powerage" sorgten für ein attraktives Musikprogramm. Vor dem Zelt herrschte Lagerfeueratmosphäre.