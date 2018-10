Haigerloch Moderation mit Instrumentenkunde

Dagmar Matzkat hingegen ist im Raum Balingen als Klavierbegleiterin, Organistin und Musikschullehrerin tätig. Und so präsentierten sich die beiden Musikerinnen beim Konzert mit vorwiegend für diese Besetzung umarrangierten Werken als recht gestandenes Duo. Aufschlussreich für die Konzertgäste war dabei die Moderation Burgbachers mit einer Einführung in die Mundharmonikakunde. So erfuhren die Besucher, dass das beim Konzert gespielte Instrument eine so genannte chromatische Mundharmonika ist, bei der durch eine zu betätigende Schieberplatte beim Anblasen oder Anziehen der Luft ein viel größeres Tonspektrum zur Verfügung steht als bei herkömmlichen Modellen – wie etwa die auf der ganzen Welt beliebten Hohner-Bluesharp.