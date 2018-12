Haigerloch MKO ehrt verdiente Musiker und Musikerinnen

Eva-Maria Lenhart (Trompete/Flügelhorn) trat 1998 dem Musikverein Grosselfingen bei, war dort bis 2009 aktiv und verstärkt seit 2010 die Owinger Kapelle. Sie hatte ein Jahr lang das Amt der Jugend-vertreterin inne und fungiert seit 2017 als Jugendleiterin. Andre Jerke (Trompete) ist ebenfalls wie Lenhart seit 20 Jahren als Musiker aktiv, war bereits Jugendvertreter in Owingen und bekleidet seit 2016 den Posten des Schriftführers. Lenhart und Jerke erhielten am Samstag die Ehrennadeln in Silber undWeinpräsente vom Verein. Andreas Schmocker (Klarinette) nahm für zehn Jahre Musizieren die Ehrennadel in Bronze, sowie ein Weinpräsent entgegen.