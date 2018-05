Haigerloch Mithilfe bei Neugestaltung des Backhausplatzes

Ortsvorsteher Markus Gauss führte die Entlastung der gesamten Vorstandschaft durch, diese erfolgte einstimmig. In seinem Grußwort griff er den Gedanken vom "schönsten Platz in Weildorf" (gemeint ist der Aussichtspunkt bei der Vereinsanlage) auf. Er habe herausgefunden, dass in den 50er und 60er Jahren an diesem Platz etliche Postkartenmotive entstanden seien.

Gauss’ besonderer Dank galt dem Engagement des Vereins im Allgemeinen, im Besonderen aber für das Schmücken des Maibaums. Abschließend sprach der Ortsvorsteher den Ausbau des Platzes beim Backhaus an. Demnächst solle dieser in Eigenarbeit zügig hergerichtet werden. Auch der OGV wird sich durch die Spende von Bäumen, Sträuchern und die sachkundige Mithilfe beim Pflanzen in diese Aktion einbringen.

Unter Wünsche und Anträge wurde ein eventueller Besuch der Gartenschau in Lahr angesprochen. Außerdem beschloss man, die Themen Vereinsförderung und Gebühren für die Nutzung des Hagastalls bei einer kulturellen Veranstaltung im Ausschuss zu erörtern. Bei der Hauptversammlung 2019 finden dann Neuwahlen statt.