Haigerloch Mit Überlassungsvertrag nicht konform

Haigerloch. Bürgermeister Heinrich Götz präsentierte in der Sitzung des Städtischen Ausschusses am Donnerstag ein Baugesuch des Vereins, in dem es laut ihm um die Umwidmung von Gebetsräumen zu Wohnungen geht. Wobei zum besseren Verständnis gesagt werden muss, dass es bei den Umbauplänen nicht um den Haupt-Gebetsraum – also die eigentliche Moschee – geht. Diese ist schon einige Jahre vor 2010 an das ursprüngliche Bahnhofsgebäude angebaut worden. Das Baugesuch dreht sich vielmehr ums Ober- und Dachgeschoss des alten Bahnhofsgebäudes. Dort befindet sich bisher ein Gemeinschaftsraum und eine Küche für moslemische Frauen. Der Bürgermeister sieht das Vorhaben jedoch mit Skepsis. Zum einen ist nach seiner Einschätzung das Gebiet am alten Bahnhof, wo sich auch das Lagerhaus und die Silos der BayWa befinden, ein Gewerbegebiet, zudem läge keine Stellplatzberechnung vor und ein Fragezeichen sieht Götz auch wegen des Hochwasserschutzgebietes. Götz verwies zudem auf den Pachtvertrag mit der türkisch-islamischen Verein vom 30. März 2011. Darin sei vereinbart worden, dass die Stadt ihm das Gebäude unentgeltlich – also ohne Pachtzins – überlasse, aber eben nur, um das Gebäude als Gebets- und Versammlungsstätte zu nutzen und nicht als Wohnraum. Götz sieht deshalb momentan keine andere Lösung, als das Baugesuch abzulehnen und das Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen zu suchen. Der vom Bürgermeister ausgesprochenen Empfehlung folgte schließlich auch der Städtische Ausschuss.

Diskutiert wurde im Gremium zum wiederholten Male über die in der Unterstadt (Tempo-30-Zone) gefahrenen Geschwindigkeiten, nachdem Messungen aus jüngster Zeit zum Teil höchst erstaunliche Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometer ergeben haben. Solche Resultate dürfte aber eher von äußeren Einflüssen (eventuell Wind) erzeugten Messfehlern als von tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten entstanden sein, wie eine Stellungnahme des Geräteherstellers darlegte.

Mess-Fehler hin oder her, sowohl Bürgermeister Götz als auch den Ausschussmitgliedern war klar, dass in der Unterstadt zu schnell gefahren wird. Das sei offensichtlich, dazu brauche es keine Messungen. Allein wie man das Problem dort lösen könnte, darauf wusste man keine schlüssige Antwort. Heinrich Götz verwies bei der kurzen Diskussion über dieses Thema auf etliche bereits gemachte Vorschläge, die man aber mangels Umsetzbarkeit alle wieder verworfen habe.