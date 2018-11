Haigerloch Mit neuen Konzepten Nachwuchs gewinnen

Aus diesem Grund hat das vereinseigene Jugendorganisationsteam der Bauernkapelle eine Werbekampagne ins Leben gerufen, die jetzt von der Stiftung Kunst, Bildung und Kultur der Sparkasse mit einem Betrag von 1000 Euro unterstützt wurde.

Neues Werbekonzept entstand in Teamarbeit

In Teamarbeit verbunden mit einem Puzzle aus Ideen, Wissen, Erfahrungen und Kreativität entstand das neue Werbekonzept "Keiner mehr da, der spielt". Damit sollen Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene für eine musikalische Ausbildung in der Bauernkapelle gewonnen werden. Außerdem bietet der Musikverein Trillfingen seit diesem Jahr ein vergünstigtes musikalisches Ausbildungskonzept an: Der Verein unterstützt alle Neuanfänger finanziell während der gesamten Ausbildung.