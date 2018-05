Haigerloch Mit den Besten gut mitgehalten

Haigerloch. Nachdem Tabea Fechter, Schülerin des Haigerlocher Gymnasiums, beim bundesweiten Vorlesewettbewerb sowohl den Schul- als auch den Kreisentscheid in Balingen für sich entscheiden konnte, trat sie vor wenigen Tagen in der Tübinger Stadtbücherei gegen die besten Vorleser des Bezirkes an.