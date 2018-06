Haigerloch Mit dem Motorrad auf holländische Inseln

Mit 13 Motorrädern und 16 Bikern und Bikerinnen ging es zuerst über Straßburg nach Verdun, dort wurde ein Stopp am "Memorial de Verdun" eingelegt um sich das Museum anzuschauen um dann in die Champagne nach Sedan weiterzufahren. In einer mittelalterlichen Burg wurde übernachtet. Am nächsten Tag ging die Fahrt weiter durch Frankreich und Belgien bis in die Niederlande. In der Provinz Zeeland in Vlissingen wurde Quartier bezogen.

Am nächsten Morgen fuhr man einen Teil der Inseln von Zeeland ab, dabei ging es über Brücken und Staudämme, welche die Inseln verbinden, immer entlang der Nordsee. Danach folgte eine Strecke durch die Ardennen und die südliche Eifel bis nach Trier. Dort wurde ein letztes Mal Station gemacht bevor es dann am nächsten Tag über Frankreich wieder Richtung Gruol zurück ging.

Am Ende der Tour hatten die Biker 1600 Kilometer Wegstrecke zurückgelegt und viele wunderbare Eindrücke gesammelt.