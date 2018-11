Haigerloch Miserere – der Ruf nach Gottes Erbarmen

Der Herbst erinnert an die Vergänglichkeit allen Lebens. Besonders der November, wenn die Tage kürzer werden und die Luft kalt und rau, veranlasst dazu, über die eigene Endlichkeit nachzudenken. Miserere – der Ruf nach Erbarmen ist so aktuell wie vor Jahrhunderten. Das Konzertprogramm des Ensemble Horizons ist eine Gegenüberstellung von Werken aus der Renaissance mit Kompositionen aus dem 20. Jahrhundert und nimmt dabei verschiedene Klagetexte in den Blick. Die verschiedenen Musikstücke zum Thema Erbarmen sind für den Zuhörer eine Einladung innezuhalten und die leisen Töne ebenso wahrzunehmen wie die lauten und eindringlichen Klänge. Das Ensemble Horizons überzeugt dabei mit großer musikalischer Flexibilität und einem warmen Chorklang. So wird man denn als Zuhörer auch nicht traurig gestimmt. Vielmehr bietet das Konzert vielleicht Anlass, sich auf die anstehende Adventszeit vorzubereiten und zu freuen.

Das Ensemble Horizons ist ein brandeuer Chor, der dieses Jahr von Dirigent Matthias Klosinski gegründet wurde. Es besteht aus jungen Sängerinnen und Sängern, die fast alle als Schul- oder Kirchenmusiker im semiprofessionellen und professionellen Bereich aktiv sind. Das in Tübingen beheimatete Ensemble widmet sich dabei der Musik von der Renaissance bis zur Gegenwart. Klosinski selbst begann seine musikalische Ausbildung bei den Stuttgarter Hymnuschorknaben. Nach der Ausbildung zum C-Kirchenmusiker war er als musikalischer Assistent im Knabenchor, bei verschiedenen Orchestern und 2016 auf der Ruhrtriennale tätig. Er singt auch in renommierten Ensembles wie dem ChorWerk Ruhr, dem Vocalconsort Berlin oder der Zürcher Sing-Akademie.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.