Haigerloch Masken machen Männer attraktiver

Haigerloch-Weildorf. "Ja, was isch do laos? Do isch jo gar keiner do?", wunderte er sich sehr, als er mit lauten Glockengeschell in den völlig verwaisten Hagastall einzog, um dort seine Büttenrede zu halten. "Ach stimmt, es ist ja Corona!", hatte der Dorfbüttel alias Harald Schädle ganz vergessen. Macht nix. Da er eh schon da war, konnte er auch gleich in die Bütt steigen.