Haigerloch Maibaumstellen fällt aus Protest aus

Dem Jahrgang ist eine echte Überraschung gelungen, denn sie hielten ihre Aktion bis zuletzt unter der Decke. Viele ältere Erwachsene, die zu der Hockete kamen und das Schild sahen, waren positiv überrascht und fanden den Einsatz der Jugendlichen mutig.

Schließlich tauchte auch Bürgermeister Heinrich Götz bei der Veranstaltung auf. Rasch war er umringt von einer kleine Menschentraube, die energisch mit ihm diskutierte. Es war zwar kein leichter Auftritt für ihn, der eine oder die andere lobte aber, dass Götz dafür den Mut aufgebracht habe. Denn der Bürgermeister musste sich teilweise deutliche Vorwürfe anhören: Er habe die Bedürfnisse der Gruoler Jugend zu lange vernachlässigt und die Unterbringung im Rathaus sei ursprünglich nur als vorübergehende Lösung gedacht gewesen.

Da er wegen der Unterbringung der Jugendlichen im Rathaus bisher nie etwa gehört habe, sei er davon ausgegangen, dass die Situation in Ordnung sei, so Götz im kurzen Gespräch mit unserer Zeitung nach der Debatte. Nun sehe er, wie wichtig es sei, in Gruol eine Lösung zu finden.

Die Diskussion scheint sich also in die Richtung zu bewegen, ob man im Rathaus weitermacht (weitermachen kann), oder anderswo eine Unterkunft für einen selbstverwalteten Jugendraum findet, was sich mangels Möglichkeiten möglicherweise als schwierig gestaltet. Wichtig ist dem Bürgermeister – so wie andernorts in der Stadt erfolgreich praktiziert – dass die Jugendarbeit auf Basis eines Vereins stattfindet, in dem auch Eltern mit Boot sind.

Was die rechtliche Seite des Vorfalls angeht, so erklärte der Bürgermeister unserer Zeitung, dass die Stadt der Familie bei den zivilrechtlichen Ansprüchen beistehe und über ihre Versicherung bei der WGV helfe. Götz äußerte sich zuversichtlich, dass sich diese Seite der Geschichte lösen lässt. Man sei auf einem gutem Weg, meinte er.

Hinsichtlich der strafrechtliche Seite der Sache ist nach derzeitigem Kenntnisstand weiter offen, was die Staatsanwaltschaft Hechingen aus ihren Ermittlungen macht und ob es sogar zu einer Anklage kommt.

So wie am Montag weiter zu hören war, wollen sich Eltern von jungen Jugendhausnutzern heute zu einem Gespräch treffen, um zu überlegen, in welcher Form sie sich mit der betroffenen Familie solidarisch zeigen können.