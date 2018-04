Haigerloch Literatur in Bilderwelten

Graphic Novel ist eine Anfang der 1980er-Jahre aufgekommene Bezeichnung für Comics im Buchformat, die sich aufgrund ihrer erzählerischen Komplexität meist an eine erwachsene Zielgruppe richten.

Der Begriff geht unter anderem zurück auf den bekannten amerikanischen Zeichner Will Eisner, der 1978 sein Buch "A Contract With God" mit dem Zusatz "A Graphic Novel By Will Eisner" versah, um herauszustellen, dass sein Werk als Literatur verstanden werden soll. Er grenzt sich damit von den damals herkömmlichen Comicheftchen ab.

Seither hat sich das Genre Graphic Novel in viele Richtungen entwickelt. Es gibt Werke mit literarischem Anspruch, autobiografische Geschichten, Reiseberichte, Biografien, spannende Krimis und immer wieder Adaptionen klassischer Werke der Weltliteratur – so wie sie nun in Haigerloch ausgestellt sind.

Die Ausstellung kann zu den üblichen Öffnungszeiten der Haigerlocher Stadtbücherei besucht werden: Dienstag 14 bis 18 Uhr, Mittwoch 14 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis 12 und 15 bis 19 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr, außerdem jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.