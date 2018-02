Haigerloch Liste schrumpft schnell zusammen

Auf der Liste stehen unter anderem die Schulgebäude, Sporthalle, Mehrzweckhalle, Kindergarten Rathaus und Leichenhalle, also Gebäude, über die man gar nicht diskutieren müsse, so die einhellige Meinung im Gremium.

Auch das alte Schulgebäude neben dem Rathaus werde noch gebraucht, unter anderem fänden dort Schulungen des DRK und ähnliches statt, so Wiget. Der Schuppen an der Stettener Straße werde vom Bauhof und auch von Vereinen als "Lage für alles Mögliche" genutzt und sei daher schwer verzichtbar. Daneben tauchen noch ein paar "Exoten" auf wie zwei Pumpwerk-Stationen, die aber, obwohl nicht mehr von praktischem Nutzen, keine Unterhaltungskosten verursachen.

Anders sieht das bei einem landwirtschaftlichen Gebäude am Weißen Kreuz aus, das derzeit verpachtet ist. Dieses habe, so Wiget, ein Eternit-Dach, ein Abbruch wäre also richtig teuer. Das Gremium will nun dem Pächter vorschlagen, das Gebäude zu kaufen. Im Ortschaftsrat war man sich einig darüber, dass dafür aber kein "Riesen-Preis" verlangt werden sollte.